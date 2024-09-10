Белоруссия проведет боевые пуски с территории России

Белоруссия произведет боевые пуски ракет из РСЗО (ракетных систем залпового огня) «Полонез-М» на полигоне в России. Об этом сообщило министерство обороны союзной страны в своем Telegram-канале. Газета.Ru

По данным оборонного ведомства, расчетам РСЗО «Полонез-М» предстоит совершить «боевые пуски на дальность в 300 километров». В пресс-службе также добавили, что подразделения, на вооружении которых стоят РСЗО, готовятся к боевой работе. «Бойцы оттачивают навыки в развертывании боевой машины и подготовке ее к пускам», - отметили в Минобороны. ТАСС

Ранее замкомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками ПВО Белоруссии Михаил Матросов сообщил о планируемых совместных с РФ учениях с боевой стрельбой» на российской территории. Lenta.ru