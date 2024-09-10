Путин сообщил о самых масштабных за 30 лет учениях ВМФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что учения «Океан-2024», начавшиеся 10 сентября, станут самыми масштабными маневрами российского флота за три десятилетия. Об этом сообщает РИА Новости.

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ВМФ России проведет учения «Океан-2024» в трех морях (Средиземном, Каспийском и Балтийском) и двух океанах (Тихом и Северном Ледовитом). Маневры завершатся 16 сентября. В них примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тысяч военных.

В рамках учений боевые корабли России и Китая встретились в заливе Петра Великого. Они отработают совместную оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. Также к маневрам привлекут оперативные группы МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО и МЧС.

Путин подчеркнул, что в ходе учений «Океан-2024» военные отработают самые сложные задачи, «максимально приближенные к боевым». Он уточнил, что в качестве наблюдателей на учения приглашены представители 15 стран.