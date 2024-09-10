Названа цель масштабных учений ВМФ России

«Московский комсомолец» рассказал, что с помощью учений «Океан-2024» Россия планирует показать западным странам, что у нее «хватит сил не только на ВСУ». Газета обратила внимание, что для учений были выбраны сразу несколько стратегических направлений.

Во вторник, 10 сентября, российский Военно-морской флот начал стратегические учения «Океан-2024». Они пройдут в трех морях (Средиземном, Каспийском и Балтийском) и двух океанах (Тихом и Северном Ледовитом) и завершатся 16 сентября.

В маневрах будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тысяч военных.

Основными целями учений в Минобороны назвали проверку готовности руководства ВМФ к управлению разнородными силами, решению нестандартных задач и комплексному применению высокоточного оружия. Также учения позволят ВМФ расширить взаимодействие с военно-морскими силами стран-партнеров.

«МК» отмечает, что в первый день учений боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для отработки совместных действий. В маневрах примут участие четыре китайских боевых корабля.

«Вполне возможно, что таким образом российский Генштаб хочет дать знать военным спонсорам и кураторам Киева, что у России хватит сил не только на ВСУ, но и на других стратегических направлениях», - подчеркнула газета.

По сценарию участники маневров должны поразить стратегически важные объекты и силы условного противника. Как отмечает «МК», впервые к таким учениям будут привлечены оперативные группы МВД, ФСБ. Росгвардии, ФСО и МЧС.

Военный эксперт Эдуард Басурин отметил, что для России стратегически важен Северный морской путь, «не дающий покоя западным врагам». По его мнению, Россия и Китай готовятся совместно защищать свои логические потоки.