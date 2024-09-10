На СВО погиб белгородец, известный из-за «детской» внешности

Белгородец Артем Нефедов погиб на специальной военной операции на Украине. Мужчина стал известным в 2019 году из-за фейка про "охранника из Уфы, который выглядит на 12 лет". Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

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Известно, что мужчина с детства болел сахарным диабетом, поэтому у него была замедлена выработка соматропина, из-за чего он вырос только на 140 сантиметров. Кроме этого, Нефедов постоянно нуждался в инсулине.

Как он попал на СВО неизвестно, однако позже появились сообщения, что мужчина погиб в возрасте 28 лет во время штурма.

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В 2019 году в уфимские СМИ выложили фото Артема с заголовками "охранник из Уфы выглядит на 12 лет", что стало локальным мемом. В разговорах с журналистами мужчина рассказывал, что живет с родителями в селе Солохи Белгородского района и не считает свою жизнь необычной. Говоря о своей внезапной славе он признавался, что по началу ему было неприятно видеть ехидные подписи, но позже научился смеяться над этим.