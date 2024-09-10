Главкома ВСУ Сырского обвинили в попытке скрыть провалы ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главу ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть промахи и проблемы украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Безуглой, Сырский приказал разделить Покровское направление (на Украине Красноармейск называют Покровском) в докладах Генштаба ВСУ на два: Покровское и новое Кураховское.

По словам депутата, Сырский хочет, чтобы прорывы России оставались на одном направлении, а на другом можно было отчитаться о «стабильности». Безуглая добавила, что за время пребывания Сырского во главе ВСУ появилось уже несколько новых направлений.

«Что имеем? [Глава Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов - Сырский: 7:1», - написала депутат.

Ранее Безуглая обвинила Сырского во лжи о ситуации в Донбассе. Сырский опубликовал пост, рассказав, что несколько дней работал в бригадах ВСУ под Красноармейском. Глава ВСУ заявил, что там «постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны».

Безуглая возразила, что ВСУ сдали Новогродовку «фактически без боя». Также она отметила, что украинские силы вывели большинство своих подразделений с этого направления, и задалась вопросом, «зачем эта ложь».