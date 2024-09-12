СМИ: отход ВСУ из Курской области станет для них символическим ударом

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области может может стать символическим ударом для Украины. Такое мнение выразила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждает издание, "потеря территорий" может стать символическим ударом для Киева, который первоначально надеялся этой авантюрой поднять моральный дух военных после "изнурительных боев и территориальных потерь".

При этом украинский военный в разговоре с изданием описал ситуацию на этом направлении как сложную для Вооруженных сил Украины.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.