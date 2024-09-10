Украина попросила у Австралии старую бронетехнику

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил власти Австралии передать ВСУ списанные бронетранспортеры Bushmasters и другую устаревшую военную технику. Об этом министр сообщил в соцсети X.

Сибига рассказал о своем телефонном разговоре с австралийским сенатором Пенни Вонг. Он заявил, что поблагодарил Австралию за поддержку и сообщил о приоритетных потребностях Украины. Сибига отметил, что австралийские Bushmasters доказали свою эффективность, поэтому власти Украины хотят «расширить сотрудничество по этим и другим бронированным машинам».

«Я подчеркнул, что, помимо военной помощи, Украина заинтересована в списанном оборудовании. В том числе в большом количестве австралийских списанных бронированных машин», - заявил Сибига.

Ранее украинские солдаты получили от Австралии сотни картонных дронов для разведки и видеонаблюдения. Эти аппараты передают данные с помощью камер GoPro, прикрепленных к отверстиям, которые пробиты в одноразовых картонных дронах. Такие дроны могут преодолевать расстояние более чем в сто километров, нести три килограмма нагрузки и приземляться примерно в двух метрах от цели.