Российский солдат на протяжении 14 дней удерживал ранее захваченные им в составе штурмовой группы два опорных пункта ВСУ, с успехом отражая атаки. Об этом сообщили в ветеранской организации «Сила в братстве – 59».

Гвардии сержант Григорий Хорьков получил ранение в ходе штурмовых действий, но от эвакуации отказался, и продолжил выполнять боевые задачи. Он ликвидировал троих украинских боевиков и сбил четыре беспилотника.

Боевые действия проходили недалеко от населенного пункта Желанное в ДНР на Покровском направление. Желанное российские войска освободили 21 августа.

По заявлению российского оборонного ведомства, в населенных пункта ВС РФ заходили мелкими группами под прикрытием расчетов БПЛА и с постоянным взаимодействием с артиллерией, авиацией и другими подразделениями. Также боевиков ВСУ успешно выбивали хи укреплений FPV-дроны.