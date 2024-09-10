На Украине сообщили об уничтожении обслуживающих Харьков ТЭЦ

Вооруженные силы России уничтожили почти все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обсуживали Харьков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Lenta.ru

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — сказал он. Вечерняя Москва

В начале июня экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупреждал, что грядущий отопительный сезон в стране может стать катастрофическим. Ввиду проблем с электроснабжением он призвал соотечественников искать друзей в селах, где дома топят по старинке - дровами. Российская газета