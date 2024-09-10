Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 380 военных и 15 единиц техники, в том числе два танка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Подразделения группировки войск «Север» отразили шесть атак противника в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное. Авиация и артиллерия нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ и наемников на территории Курской и Сумской областей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 11800 военных, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, а также сотни единиц другой техники. В Минобороны РФ подчеркнули, что операция по уничтожению формирований противника продолжается.