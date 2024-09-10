Шойгу назвал причины отказа Франции от контракта на «Мистрали»

Франция отказалась от контракта на поставку России вертолетоносцев Mistral из-за шантажа США. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам Шойгу, на момент отказа Франции от поставок «все было готово на 90%».

«Экипажи уже там [во Франции], идет обкатка оборудования. Но [США] сказали: «Нет, стоять, не давать, тут есть ваш банк, у которого проблемы на 14 млрд». И все всё исполняют», - отметил секретарь Совета безопасности РФ в эфире «Россия 24».

Контракт на закупку двух вертолетоносцев класса «Мистраль» и связанных с ними услуг был заключен в 2011 году между российским «Рособоронэкспорттом» и французской госкомпанией DCNS. Его сумма составила 1,2 миллиарда евро. При этом российские производители выполнили около 40% работ. Летом 2014 года два экипажа российских моряков прибыли во французский город Сен-Назер для обучения управления «Мистралями».

Вертолётоносцы «Мистраль»: сколько Франция заплатила России за срыв контракта

Однако передача кораблей российской стороне не состоялась. На фоне резкой критики США, выступивших против этого контракта, Франция приняла решение отказаться от поставок России вертолетоносцев. Занимавший тогда пост президента Франции Франсуа Олланд заявил, что такое решение принято из-за ситуации на Украине. По данным Счетной палаты Франции, из-за разрыва контракта Париж понес убытки в 409 миллионов евро.