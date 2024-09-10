Назван эффективный способ пресечь налеты дронов ВСУ на Россию

Вооруженным силам России необходимо уничтожить места складирования БПЛА украинской армии, чтобы пресечь налеты беспилотников, заявил в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Кроме этого, по его словам, нужно выявлять логистические пути доставки и не давать ВСУ подвозить новые дроны, которые непрерывно поступают на Украину с Запада.

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Как это все пресечь и не допускать? Выявлять места складирования БПЛА ВСУ, скопления, стартовые площадки для запуска и наносить сразу же по ним удары. Выявлять логистические пути доставки, не давать подвозить новые дроны, которые непрерывно поступают на Украину с Запада, — высказался Липовой.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ «все жестче и жестче». По его словам, целью украинских военных всегда являются мирные люди. Он не исключил, что ответный удар на массовую ночную атаку Вооруженные силы РФ нанесут «в самое ближайшее время».

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Министерство обороны РФ ранее сообщило, что российские системы ПВО в ночь на 10 сентября перехватили 144 украинских беспилотника в небе над девятью регионами страны. Наиболее масштабная атака ВСУ была зафиксирована в Брянской области — над ее территорией было уничтожено 72 дрона.