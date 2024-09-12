Мощное контрнаступление под Курском: выбьем ВСУ, рванем на Сумы. Что дальше

Российские войска пошли в контратаку на Курском направлении. По данным источников, за два дня ВС РФ вернули под контроль целый ряд населенных пунктов, заставив украинские подразделения бежать с поля боя. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию, однако в Киеве признают проблемы ВСУ под Курском. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что эта операция приблизит освобождение региона. В каких районах Россия добилась успеха и когда ВС РФ выбьют врага из Курской области — в материале NEWS.ru.

Что известно о наступлении ВС РФ в Курской области

Сообщения о наступлении российской армии в Курской области появились вечером 10 сентября. Telegram-канал «Рыбарь» написал, что ВС РФ пошли в атаку у границы Глушковского и Кореневского районов на линии сел Гордеевка — Снагость. «К северу от последней российские десантники значительно продвинулись, взяв под контроль подступы к селу и зайдя на его территорию», — сообщили авторы поста. Подтверждения этих данных от Минобороны не появлялось.

На следующий день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные вернули контроль почти над десятком населенных пунктов Курской области. Он не уточнил их названия, однако рассказал о крупных потерях ВСУ в Кореневском районе. По данным канала «Военкоры Русской Весны», украинские бойцы были вынуждены бежать из Снагости и Вишневки, а также покинуть поселок 10-й Октябрь, Гордеевку, Викторовку, Бяхово, Комаровку и Шептуховку. «Апанасовка очищена от врага примерно наполовину», — добавили авторы. Отмечается, что ВС РФ обрушили левый фланг украинской армии в Курской области.

Министерство обороны РФ не подтверждало эти сообщения, но в сводке 11 сентября объявило, что украинские войска за последние сутки потеряли на Курском направлении свыше 350 военнослужащих. При этом совокупные потери ВСУ на данном участке с 6 августа составили более 12 200 человек личного состава, 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 656 боевых бронированных машин и еще несколько сотен единиц техники. Ведомство также рассказало о срыве наступления ВСУ на села Черкасская Конопелька и Борки и деревню Фанасеевку в Суджанском районе.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, контратака российской армии в Курской области была ожидаема. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ВСУ на большинстве участков в этом регионе выдохлись и были вынуждены уйти в оборону. «По мере подтягивания сил и средств ВС РФ уже удалось создать необходимую группировку для начала атакующих действий. Наступление быстро привело к успешным для нас результатам и освобождению нескольких десятков квадратных километров земли. Вероятно, сегодня российские войска займут столько же. Украинская группировка будет вынуждена отходить, чтобы избежать отрезания своих сил», — выразил мнение он.

Как ВСУ отвечают на наступление ВС РФ в Курской области

На фоне начавшегося контрнаступления ВС РФ украинские войска выпустили по приграничью Курской области четыре управляемые авиабомбы за два дня. Глава региона Алексей Смирнов сообщил о перехвате боеприпасов, информации о пострадавших не поступало.

Утром 11 сентября украинские войска пытались пойти в атаку через границу Глушковского района, пишет канал «Два майора». Согласно его сведениям, на участке напротив Павловки (Сумская область) был замечен трал ВСУ, который убирал «зубы дракона» и разминировал местность.

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка заявляет, что украинское командование перебрасывает к границе подкрепления с Сумщины. По его словам, эти подразделения в среду начали наступать у поселка Новый Путь в 15 км от Глушково. При этом блогер отмечает, что пока противник действует небольшими силами.

«Вероятно, собрали что можно и бросили в атаку в надежде отвлечь внимание. Пока бой идет на границе, но рефлексия противника интересная», — пишет Подоляка. В МО РФ не подтверждали эту информацию.

Когда ВС РФ выбьют ВСУ из Курской области

По мнению Подоляки, в ближайшее время основные бои развернутся на линии сел Обуховка и Любимовка. Последнее, как утверждает блогер, стало коммуникационным центром всей северо-курской группировки ВСУ, а его утрата будет для украинских войск «настоящей катастрофой». «Все решат бои за Обуховку и Любимовку. Правда, если противник их потеряет так же быстро, как вчера несколько сел от Снагости до Гордеевки, вэсэушники попадут в котел», — подчеркнул он.

В Киеве также заявляют о проблемах украинской армии под Курском. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в своем Telegram-канале написал: «На Курщине начался „контрнаступ“ российских войск. Ситуация сложная, но наши держатся».

Несмотря на активное продвижение ВС РФ, говорить о точных сроках освобождения Курской области пока рано, считает Рожин.

«У ВСУ сосредоточены серьезные силы на захваченных территориях и в Сумской области. В ходе этих боев Россия продолжит сковывать резервы противника, которых ему уже не хватает в Донбассе. С одной стороны, сейчас играет роль оперативно-тактический аспект в виде необходимости освободить нашу территорию. С другой — есть вопрос стратегической важности, то есть донбасская наступательная операция, на которую сделали основную ставку», — пояснил он.

Однако военный политолог доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Василий Дандыкин предположил, что противник может быть выбит из приграничья уже в обозримом будущем. «Может, не в ближайшее время, но в краткосрочной перспективе это наступление приведет к полному освобождению наших территорий. Но речь идет не о неделях. Думаю, что в лучшем случае это декабрь», — допустил собеседник NEWS.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что российским войскам необходимо сосредоточить силы и средства для ликвидации группировки ВСУ в приграничье. Он вспомнил освобождение Белоруссии в годы Великой Отечественной войны — на эту операцию у Советской армии ушло два месяца.

«Противник должен быть не вытеснен, а окружен и показательно уничтожен. А так, какие могут быть сроки? Некоторые эксперты говорили, что мы в августе уже закончим конфликт», — подчеркнул он.

Пойдут ли ВС РФ на Сумскую область

Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ в Сумской области. МО РФ сообщило, что только за последние сутки были поражены места дислокации иностранных наемников и резервов шести бригад украинской армии и пяти бригад территориальной обороны в 15 населенных пунктах.

Дандыкин отмечает, что российская армия ведет комплексную работу не только по выдавливанию украинских подразделений, но и по уничтожению сил противника на его территории. «Удары наносятся и по тем подразделениям, которые идут в качестве поддержки ВСУ, по местам скопления техники и боеприпасов, которые должны были попасть на территорию Курской области», — заметил эксперт.

Вторжение ВСУ на территорию России в итоге обернется для них бумерангом, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, российские военные активизируют наступление на северные регионы Украины, в которых ранее не шли боевые действия.