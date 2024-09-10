Российские войска освободили Красногоровку в ДНР

В Минобороны сообщили об освобождении Вооруженными силами (ВС) РФ Красногоровки в ДНР, передает ТАСС.

Также стало известно, что российской стороне удалось освободить Галицыновку, Григоровку, и Водяное. 8 сентября сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.

«В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

Галицыновку освободили подразделения группировки войск «Центр», Водяное — восточная группировка.

Также ранее российские войска взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка, Нью-Йорк и Камышевка.