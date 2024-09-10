ВС РФ «угнали за 60 секунд» украинский Т-72 в 30 км от Авдеевки

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев сообщает, что российские военнослужащие из состава группировки войск «Центр» «угнали за 60 секунд» украинский танк Т-72.

Уточняется, что это произошло в 30 километрах от Авдеевки - это «серая зона», поэтому действовать экипажу российской бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) пришлось быстро.

«Время зацепки должно занимать меньше минуты. Быстро подъехали, зацепили, и со всей скорости с опасного расстояния надо уматывать», - заявил командир эвакуационного отделения с позывным Енот.

Отмечается, что этот подорвавшийся на мине и подбитый при помощи FPV-дрона танк вскоре станет донором запчастей для российской бронетехники.

А российские военнослужащие из состава экипажа добывшей трофей БРЭМ признались, что у них есть мечта когда-нибудь так же утащить Leopard или Abrams.

Ранее сообщалось, что российские танкисты нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.