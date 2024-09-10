Вооруженные силы Украины применяют тактику москитного роя, когда одновременно запускают большое количество беспилотников на Россию, предположил в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, беспилотники летят на предельно малой высоте с огибанием рельефа.

ВСУ применяют тактику москитного роя, когда одновременно запускают большое количество дронов в надежде, что хотя бы один прорвется к цели. Они летят на предельно малой высоте, до 50 метров. Идут с огибанием рельефа, где могут, опускаются до пяти метров, где препятствия — чуть выше, — пояснил Липовой.

Он добавил, что большую часть украинских БПЛА уничтожают российские средства противовоздушной обороны. Эксперт также предположил, что дроны, которые ликвидировали над Подмосковьем в ночь на 10 сентября, были запущены с территории Украины.

«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Раменском в результате атаки дронов ВСУ на жилой дом в Спортивном проезде, предварительно, пострадали 54 квартиры из 102. По его словам, речь идет о первом подъезде. Глава региона подчеркнул, что были повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы, несущие конструкции при этом остались целыми.