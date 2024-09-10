Две группы ВСУ убило собственным дроном под Курском

Украинский беспилотник привел к гибели двух групп ВСУ в Курской области, заявил один выживших солдат, разведчик Виталий Панченко. News.ru

«Мы по рации связывались. Наш дрон летал над нами и ребята с «Ахмата» забрали нашу рацию. Они слышали, как мы связываемся.<...> Наш дрон нас «спалил», дронщик сказал, что висит над нами. Нас было две группы по шесть человек, получается - 12. Мы вдвоем выжили, но ранены, остальные погибли», - сказал пленный. ТАСС

Панченко также рассказал, что обе группы украинских боевиков принимали участие в пленении и избиении российских срочников и мирных жителей Суджанского района Курской области. Российская газета