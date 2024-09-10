Шойгу назвал истинную цель нападения ВСУ на Курскую область

Атакой на Курскую область Украина хотела отвлечь Россию от наступления в Донбассе, но российские войска продолжают идти вперед. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Из-за атаки в регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

По словам Сергея Шойгу, несмотря на атаку на российский регион, темпы наступления ВС РФ в Донбассе постоянно растут. Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по 28 квадратных километров и до двух тысяч военных.

«То наступление, которое идет в Донбассе - фактически на фронте там 1 тыс. км - становится понятно, что основной задачей было отвлечь нас, чтобы мы отвлеклись и перебросили на курское направление. Но, слава богу, у нас сил хватает, войска продолжают наступать», - пояснил он в эфире канала «Россия 24».

Секретарь Совбеза России также отметил, что российские военные за август и начало сентября освободили почти тысячу квадратных километров.

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Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Новогродовку в ДНР. Населенный пункт расположен на рубеже, за которым для ВС РФ открывается путь на Покровск — стратегически важный город на западе ДНР.

Также российские войска взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка, Нью-Йорк и Камышевка.