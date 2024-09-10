Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Власти Нидерландов разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России.

Об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Рубен Брекельманс в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Украина может использовать наше вооружение на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону», — считает чиновник.

По его словам, это также относится и к F-16, которые Украине передала Дания.

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Как писала «Парламентская газета», в конце августа Брекельманс заявил, что Нидерланды запретили Украине наносить удары с помощью истребителей F-16 по российским гражданским объектам.