$90.39+0.5699.91+0.19
Почта

Алаудинов заявил об успехах российской армии в Курской области

Российские военные за сутки уничтожили один танк, одну пушку и иную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замруководителя главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов заявил об успехах российской армии в Курской области
© РИА Новости

По словам Алаудинова, противник снова пытался продавить российские позиции на направлении.

«Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, одну ББМ (боевая бронирования машина — прим. ред.), одну пушку, ну и так по мелочи», — добавил генерал-майор.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. По последним данным Минобороны РФ, с начала вторжения украинские войска потеряли свыше 11,4 тысяч солдат. Уничтожены 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины и прочая техника.