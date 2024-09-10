Алаудинов заявил об успехах российской армии в Курской области

Российские военные за сутки уничтожили один танк, одну пушку и иную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замруководителя главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, противник снова пытался продавить российские позиции на направлении.

«Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, одну ББМ (боевая бронирования машина — прим. ред.), одну пушку, ну и так по мелочи», — добавил генерал-майор.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. По последним данным Минобороны РФ, с начала вторжения украинские войска потеряли свыше 11,4 тысяч солдат. Уничтожены 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины и прочая техника.