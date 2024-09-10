Российский флот начал стратегические учения «Океан-2024»

Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые пройдут в акваториях двух океанов и трех морей. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в учениях, которые продлятся до 16 сентября включительно и станут «одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2024 году», примут участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота. Также в маневрах будут задействованы более 120 самолетов и вертолетов морской авиации, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники и более 90 тысяч военнослужащих.

Учения пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Они призваны проверить готовность руководящего состава к управлению разнородными группировками сил, варианты решение нестандартных оперативных задач, а также комплексное применение высокоточного оружия. Также одной из основных задач станет расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров, пояснили в российском военном ведомстве.

Маневры пройдут в два этапа. Первый предусматривает развертывание группировки сил на полигонах боевой подготовки. Второй этап - это ««боевые действия» по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций».

По данным Минобороны России, к участию в учениях будут привлечены сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также воинские контингенты стран-партнеров.

Ранее Минобороны КНР сообщило, что китайские военные примут участие в ряде совместных с российскими коллегами учений в этом году. В частности, они будут участвовать в маневрах «Океан-2024». А в сентябре в Японском и Охотском морях пройдут совместные учения под названием «Север Взаимодействие-2024», организованные ВС Китая.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут следить за совместными военными учениями России и Китая, но пока Вашингтон не видит повода для беспокойства.