Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что потеря Новогродовки Украиной стала одним из крупнейших провалов ВСУ за 2024 год. Об этом он написал в соцсети X.

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В конце августа ВС РФ взяли под контроль большую часть города Новогродовка. Forbes писал, что после этого между наступающими россиянами и Красноармейском, ключевым логистическим узлом ВСУ в Донбассе, «осталась только одна главная траншея». 8 сентября в Минобороны РФ сообщили, что Новогродовка перешла под контроль подразделений группировки российских войск «Центр».

«Потеря украинцами Новогродовки за три дня стала одной из крупнейших стратегических и тактических неудач в этом году - возможно, самой крупной», - так это прокомментировал Репке.

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Он отметил, что это было не битвой, а, скорее, «плохо организованным отступлением без боя». Журналист отметил, что в качестве подкрепления ВСУ направили в район подразделения, не знакомые с местностью. Репке добавил, что город не получил серьезных разрушений и многие жители остались в своих домах. При этом местные жители жалуются, что теперь Украина обстреливает Новогродовку с западного направления. Репке отметил, что такие сообщения играют на руку России.