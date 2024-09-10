На Западе назвали крупнейший провал ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X (бывшая сеть Twitter, заблокированная в РФ) назвал освобождение населенного пункта Новогродовка крупным провалом Вооруженных сил Украины.

По его словам, "потеря Новогродовки украинскими военными - "один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году". Репке подчеркнул: "Возможно, самый крупный".

О том, что российская группа "Центр" освободила Новогродовку от националистов, сообщило Министерство обороны РФ 8 сентября.

Белоусов поздравил бойцов ВС РФ, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР

Город расположен на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, и за ним открывается прямой путь на Красноармейск (Покровск).