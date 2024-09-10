Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подделывает документы для участвующих в боевых действиях в зоне спецоперации иностранцев. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Специалисты изучили документы ликвидированного в районе населенного пункта Стельмаховка боевика. Оказалось, что указанная в них информация принадлежит совершенно другому человеку, который скончался еще в 2022 году. Кроме того, не совпадали антропологические данные — труп был «явно неславянской внешности».

«Исходя из того, что бланки украинского образца подлинные, можно предположить, что боевики из числа иностранцев проходили так называемое легендирование, где им выдавали документы с целью сокрытия реальной личности», — заявил Марочко.

Военный эксперт считает, что Киев подделывает документы иностранцев с целью скрыть их нахождение в зоне боевых действий.