Гладков опроверг взятие Журавлевки силами ВСУ

Село Журавлевка Белгородского района не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, в том числе села Журавлевка.
"Главный вопрос к губернатору: "Что с нашей Журавлевкой, неужели захватили враги?". Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников, много непроверенной информации поступает. Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем", - сказал Гладков, напомнив, что всех жителей из села ранее отселили.