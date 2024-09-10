Гладков опроверг взятие Журавлевки силами ВСУ

Село Журавлевка Белгородского района не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате ВСУ части территории Белгородской области, в том числе села Журавлевка.