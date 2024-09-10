Шойгу резко высказался о возможности переговоров с Украиной

Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут вытеснены из Курской области, переговоров с Киевом не будет. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские власти планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с РФ осенью 2024 года. Однако 6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Украины в Курской области были ответом на мирную инициативу России.

По словам Сергея Шойгу, сейчас речи о переговорах не идет.

«До тех пор, пока мы их [ВСУ] не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», - подчеркнул бывший министр обороны России.

При этом Шойгу назвал попытки Киева атаковать Курскую атомную электростанцию «верхним уровнем терроризма», пишет РИА Новости.

«Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», - заверил секретарь Совбеза России.

Напомним, что ночью 22 августа ВСУ предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС. Беспилотник сбили и обнаружили вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива. В МИД РФ назвали это нападение актом ядерного терроризма.