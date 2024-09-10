Стало известно о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, продвинувшись под Купянском. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки наши войска продолжали теснить противника в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Мясожаровки. На всех этих участках ВС РФ удалось продвинуться и улучшить свое тактическое положение", - заявил он.

По словам Марочко, командование Вооруженных сил Украины не считается с потерями и продолжает перебрасывать на харьковское направление резервы, надеясь замедлить продвижение российских войск.

9 сентября руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска начали активнее теснить подразделения ВСУ на Сватовско-Купянском направлении.

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До этого украинские СМИ писали, что в ряде районов Харькова произошло отключение электро- и водоснабжения после серии взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрывах в городе.