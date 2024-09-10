Главы региональных зон командования ВС КНР и США обсудили актуальные вопросы

Главы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая и Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США У Янань и Сэмюэль Папаро по видеосвязи обсудили актуальные вопросы. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

"Стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится на странице китайского военного ведомства в социальной сети WeChat. Как уточняется, встреча прошла "в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами двух стран [в ноябре прошлого года] в Сан-Франциско".

Как уточняется, встреча прошла "в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами двух стран [в ноябре прошлого года] в Сан-Франциско".