Воробьев: в Раменском городском округе при атаке БПЛА погиб девятилетний ребенок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что во время ночной атаки беспилотников в Раменском городском округе погиб девятилетний ребенок. Согласно сообщению главы региона, в результате прилетов пострадали многоквартирные дома, а на Спортивном проезде произошли пожары в квартирах. "Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб", - написал Воробьев. По его словам, пожарные тушат огонь, а у дома дежурят скорая и реанимация. Воробьев уточнил, что еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — там оказалась повреждена квартира на девятом этаже и есть один пострадавший. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 10 сентября в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников. По словам московского мэра, осколки одного из сбитых дронов упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

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