Ракеты ЦАХАЛ оставили воронки на месте палаток беженцев в Газе

Израильские ракеты оставили воронки глубиной до 9 м на месте палаток беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинскую службу гражданской обороны.

По ее данным, после нанесения израильскими ВВС авиаудара по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе на месте части палаток остались воронки глубиной до 9 м. В результате ударов тяжелыми ракетами были полностью уничтожены по меньшей мере 20 палаток, в которых находились люди.

Израильская армия нанесла серию авиаударов по лагерю палестинских беженцев в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, во вторник ночью. В результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек и еще не менее 60 были ранены. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что атака была направлена против группы активистов высокого ранга из радикального палестинского движения ХАМАС, которые якобы находились в штабе, размещенном посреди гуманитарной зоны в Хан-Юнисе. В ХАМАС пребывание своих бойцов в лагере беженцев отрицают.