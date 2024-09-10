Гаубичная батарея группировки «Восток» поразила свыше 1 тыс. целей с начала СВО

Гаубичная батарея группировки войск «Восток» из Бурятии с начала проведения специальной военной операции уничтожила свыше 1 000 целей, рассказал ТАСС командир батареи с позывным Легион.

«Подбитых целей достаточно много — более 1 000 пораженных целей», — сказал командир.

В числе уничтоженных целей — танки и бронетехника, в том числе западного производства. По словам командира, в условиях текущей оперативной обстановки, донбасского климата и географических особенностей образцы западного вооружения показали себя не лучшим образом.