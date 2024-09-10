Президент Украины Владимир Зеленский не может приказать Вооруженным силам страны отступить из Курской области, заявил в статье для журнала The American Conservative аналитик Марк Епископос. Он объяснил это тем, что Запад расценил бы такой шаг как провал политика. По мнению Епископоса, Зеленскому важно манипулировать мнением стран.
Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: <...> одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление <...> не получится представить иначе, как провал, — уверен аналитик.
Епископос добавил, что украинские войска регулярно несут потери в Курской области. Кроме того, из-за нахождения ВСУ в регионе российские военные активно продвигаются в Донбассе. Несмотря на это, Киев бросает все новые части в Курскую область исключительно из-за Запада, считает эксперт. Епископос уверен, что ВСУ не получится долго контролировать российские территории.
Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, <...> правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении, — резюмировал он.
Ранее Епископос заявил, что Россия и Белоруссия начали подготовку к партизанской войне с НАТО на учениях «Запад-2021». По его мнению, их основной целью является вовсе не конфликт с Западом в традиционном его понимании.