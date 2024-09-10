Президент Украины Владимир Зеленский не может приказать Вооруженным силам страны отступить из Курской области, заявил в статье для журнала The American Conservative аналитик Марк Епископос. Он объяснил это тем, что Запад расценил бы такой шаг как провал политика. По мнению Епископоса, Зеленскому важно манипулировать мнением стран.

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Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: <...> одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление <...> не получится представить иначе, как провал, — уверен аналитик.

Епископос добавил, что украинские войска регулярно несут потери в Курской области. Кроме того, из-за нахождения ВСУ в регионе российские военные активно продвигаются в Донбассе. Несмотря на это, Киев бросает все новые части в Курскую область исключительно из-за Запада, считает эксперт. Епископос уверен, что ВСУ не получится долго контролировать российские территории.

Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, <...> правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении, — резюмировал он.

Ранее Епископос заявил, что Россия и Белоруссия начали подготовку к партизанской войне с НАТО на учениях «Запад-2021». По его мнению, их основной целью является вовсе не конфликт с Западом в традиционном его понимании.