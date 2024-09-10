СМИ: армии КНР и РФ способны сдерживать любую дестабилизирующую силу

Объединенный потенциал вооруженных сил Китая и России позволяет сдерживать любую враждебную силу как в регионе, так и в глобальном масштабе. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

"Мощный потенциал вооруженных сил КНР и России может стать сдерживающим фактором в отношении любой силы, которая осмелится нарушить мир и стабильность", - говорится в материале, посвященном китайско-российским учениям "Север. Взаимодействие-2024".

В нем подчеркивается, что сотрудничество Китая и РФ имеет стратегическое значение не только для двух стран, но и для всего региона, а также в глобальном масштабе. Как отмечается, регулярный характер подобного взаимодействия в оборонной сфере "подчеркивает тесные связи КНР и России, усилия армий двух государств по дальнейшему углублению прагматического сотрудничества".

Как сообщило ранее Министерство обороны Китая, ВМФ России и ВМС КНР проведут в сентябре в водах Охотского и Японского морей плановые учения "Север. Взаимодействие-2024". Их цель - углубление межармейского стратегического сотрудничества, усиление потенциала для реагирования на угрозы в сфере безопасности.

Кроме того, стороны осуществят совместное патрулирование в Тихом океане. Китайские корабли также примут участие в учениях "Океан-2024", анонсированных российской стороной в декабре прошлого года.