Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Ранее Собянин рассказал об отражении атаки одного БПЛА в городском округе Люберцы и двух - в Раменском городском округе.