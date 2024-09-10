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Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника
© РИА Новости
"В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Ранее Собянин рассказал об отражении атаки одного БПЛА в городском округе Люберцы и двух - в Раменском городском округе.

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Сергей Собянин
Москва