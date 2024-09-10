"Ураганы" Западной группировки ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

Реактивные системы залпового огня "Ураган" Западной группировки ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ во время выполнения огневых задач. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз расчеты "Ураганов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений в зоне проведения СВО на расстоянии более 30 километров. В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" вскрыл замаскированные позиции ВСУ и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли удар по выявленным позициям противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.