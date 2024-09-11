В Ростехе заявили, что испытания новой легкой ракеты для ПТРК завершаются

Тульское Конструкторское бюро приборостроение (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) завершает испытания новой легкой ракеты для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Как сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга, они проходят успешно.

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"Испытания легкой ракеты 9М134 для поражения бронетехники завершаются, они проходят успешно", - сообщили на предприятии.

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Ранее в КБП сообщили ТАСС о разработке ракеты, которая примерно в четыре раза легче ракет семейства "Корнет" и предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой. Она имеет помехозащищенную систему управления с телеориентированием в лазерном луче, максимальную дальность стрельбы не менее 3,5 км и тандемную кумулятивную боевую часть.