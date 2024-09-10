Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 сентября

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают различные регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 сентября?

Тульская область

Над Тульской областью российскими силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника, сообщила пресс-служба Министерства по региональной безопасности. Данных о повреждениях и пострадавших не поступало. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Обломки сбитых в Тульской области БПЛА, как уточняется, упали на одном из объектов топливо-энергетического комплекса. Технологический процесс не нарушен.

Московская область

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один беспилотный летательный аппарат в Раменском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон направлялся в сторону столицы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, Собянин объявил, что средства ПВО сбили еще два беспилотника в городском округе Домодедово при попытке долететь до Москвы. В районе падения обломков работали специалисты. Этой же ночью, 10 сентября, еще четыре дрона поразили в Подольском городском округе. Никто из граждан при попытке удара по столице не пострадал, обратил внимание мэр города.

Система ПВО также срабатывала в Раменском городском округе. Там была пресечена атака двух БПЛА, информировал Собянин. Повреждений в результате падения обломков не зафиксировали. Первый в ночь на 10 сентября дрон был уничтожен в городском округе Люберцы. Как отметил мэр Москвы, воздушный объект перехватили на подлете к столице. Минобороны РФ никак не комментировало ситуации.

Брянская область

Над территорией Брянской области уничтожили 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дроны противника были самолетного типа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«На данный момент над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 59 вражеских БпЛА самолетного типа», — отметил политик.

В результате попыток атак мирные граждане в области не пострадали, разрушений также зарегистрировано не было, обратил внимание Богомаз. На местах происшествий работают оперативные службы, констатировал он.

Донецкая Народная Республика

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Противник выпустил по республике 93 единицы различных боеприпасов.

«32 факта вооруженных атак ВСУ зафиксировано <...> за прошедшие сутки», — говорится в сообщении.

Повреждения получили восемь жилых домов. Пострадал еще один объект гражданской инфраструктуры, а также один автомобиль, указали в ведомстве.

Липецкая область

Системы обнаружения и подавления сбили несколько беспилотников над Липецкой областью, объявил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, дроны уничтожили в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском МО. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — следует из заявления.

Курская область

Режим ракетной опасности введен на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных помещениях.