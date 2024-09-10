La Reppublica: солдаты ВСУ массово дезертируют с передовой
Солдаты ВСУ массово дезертируют с передовой, что превратилось в большую проблему для Украины.
Об этом пишет итальянская газета La Reppublica, передаёт РИА Новости.
Согласно статье украинские солдаты бегут с поля боя, так как «уже не выдерживают».
«Моральный дух некоторых пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали большой проблемой для генерального штаба и правительства», — говорится в публикации.
Ранее на Украине заявили, что Киев скрывает реальное количество дезертиров.
Кроме того, в «СТРАНА.ua» писали, что в ВСУ растёт число дезертиров, которым удаётся бежать за границу.