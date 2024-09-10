Ранее запрещенные по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземные ракетные комплексы США Typhon будут размещены на территории Японии.

Об этом, ссылаясь на заявление министра армии США Кристин Уормут, сообщает газета Japan Times (JT). Она отметила, что в ходе недавнего визита в Японию на встрече с министром обороны страны Минору Кихара обсуждались перспективы задействования новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF) в учениях на японской территории. Уормут подчеркнула, что США заинтересованы в размещении MDTF в Японии.

Темпы их развертывания будут определяться японским правительством. Ракетные комплексы Typhon имеют дальность в 1600 км, что позволяет им из Японии доставать до территорий России, Китая и Северной Кореи.

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты отводят Японии роль восточного филиала Североатлантического альянса (НАТО), который призван контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион.