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JT: США разместят в Японии ранее запрещенные договором с РФ ракетные комплексы

Ранее запрещенные по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземные ракетные комплексы США Typhon будут размещены на территории Японии.

США разместят в Японии ранее запрещенные договором с РФ ракетные комплексы
© РИА Новости

Об этом, ссылаясь на заявление министра армии США Кристин Уормут, сообщает газета Japan Times (JT). Она отметила, что в ходе недавнего визита в Японию на встрече с министром обороны страны Минору Кихара обсуждались перспективы задействования новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF) в учениях на японской территории. Уормут подчеркнула, что США заинтересованы в размещении MDTF в Японии.

Темпы их развертывания будут определяться японским правительством. Ракетные комплексы Typhon имеют дальность в 1600 км, что позволяет им из Японии доставать до территорий России, Китая и Северной Кореи.

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты отводят Японии роль восточного филиала Североатлантического альянса (НАТО), который призван контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион.

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