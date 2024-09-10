Welt: РФ может произвести весь арсенал вооружения Бундесвера за полгода

Россия может произвести весь арсенал вооружения Бундесвера (ВС ФРГ) за шесть месяцев, в то время как наращивание мощностей ФРГ продвигается медленно. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW, Киль).

По ее информации, мощности российской оборонной промышленности за последние два года значительно выросли - и это намного превышает уровень российских материальных потерь на Украине. Москва, как указывает газета, может произвести все вооружение Бундесвера всего за полгода, констатирует Die Welt.

Основным элементом доклада экспертов IfW является атлас закупок, подготовленный исследователями.

В этой базе данных собраны все закупки вооружений в Германии с января 2020 года по июль 2024 года, о которых сообщило министерство обороны. Правительство ФРГ, как считают эксперты, отреагировало на начало конфликта на Украине в феврале 2022 года со значительным опозданием и существенно ускорило закупки только в конце 2023 года. С марта 2022 года по июль 2024 года выявлено ровно 122 заказа на 148 единиц военной техники на сумму 89,9 млрд евро, замечает издание.

Таким образом, правительству ФРГ в настоящее время едва удается заменить оружие, поступающее на Украину из запасов Бундесвера. Что касается систем противовоздушной обороны и артиллерийских гаубиц, то их количество даже сокращается, подчеркивает газета. Германии на данный момент требуется до 100 лет, в зависимости от системы вооружений, чтобы восстановить запасы Бундесвера уровня 2004 года, что обусловлено, с одной стороны, резким разоружением последних десятилетий, с другой - политикой правящей в ФРГ коалиции в отношении расходов на оборону, которая остается чрезмерно жесткой.

При нынешних темпах закупок, например, запасы истребителей уровня 2004 года будут достигнуты примерно через 15 лет, основных боевых танков - приблизительно через 40 лет, а артиллерийских гаубиц - почти через 100 лет, замечает Die Welt. "Несмотря на объявленный [канцлером] поворотный момент, разрыв между военными возможностями Германии и России продолжает увеличиваться", - полагают специалисты IfW. Помимо "запустения системы закупок", авторы особенно критикуют то, что бюджетное планирование ФРГ не предлагает военной промышленности достаточных стимулов для расширения своих производственных мощностей.

Результатом являются длительные сроки доставки и высокие затраты. Бундесвер должен иметь адекватный оборонный бюджет в размере не менее 100 млрд евро в год на постоянной основе, резюмировали в институте.