Названы изначальные цели военных ВСУ в Курской области

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, какие цели преследовали военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), напавшие на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

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Данилов назвал изначальные цели военных ВСУ в российском регионе подчеркнул, что они стремились дойти до Курска. Российский военный рассказал, что допрашивал украинского пленного, которой признался в этом.

«До Курска. Да, у них конкретно задача по этому. Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — рассказал он.

ВСУ не удалось выполнить задачу, поскольку сила духа у российских военных больше, заключил Данилов.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. С момента атаки на регион прошло больше месяца.