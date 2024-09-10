Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать РФ и КНР войну

Бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший заявил, что США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт. Об этом он высказался в интервью подкасту Full Send.

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Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю военное столкновение. «Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него», — отметил он.

Ранее Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании. Он объяснил, что намерен агитировать своих сторонников голосовать за единого кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.