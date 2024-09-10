Пентагон заключил контракт на $5,4 млрд на услуги защиты от воздушных угроз

США заключили контракт на сумму $5,4 млрд с рядом компаний на предоставление комплекса услуг для защиты от воздушных угроз на американской территории и за её пределами.

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Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

«Указанный контракт предоставляет полностью предусмотренные контрактом услуги воздушной поддержки от воздушных угроз противника», — заявили в ведомстве.

Среди компаний, которые будут выполнять заказ, указаны Airborne Tactical Advantage из Вирджинии, Blue Air Training из Невады, Coastal Defense из Пенсильвании и Tactical Air Support из Северной Каролины.

Ранее США заключили контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS.

Также Пентагон заключил контракты на $5 млрд для поддержки и модернизации F-35.