В Пентагоне заявили о важности для ВСУ удерживать Красноармейск
Вашингтон считает важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск (Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР, поскольку Соединённые Штаты считают расположение города стратегическим.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникаций.
«Поэтому очевидно, что для Украины важно продолжать удерживать его», — цитирует Райдера РИА Новости.
Ранее «Военная хроника» рассказала о линиях обороны ВСУ на Покровском направлении.
Также в Spectator писали, что потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Украины.