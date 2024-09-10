Вашингтон считает важным, чтобы украинские войска продолжали попытки удержать Красноармейск (Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР, поскольку Соединённые Штаты считают расположение города стратегическим.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникаций.

«Поэтому очевидно, что для Украины важно продолжать удерживать его», — цитирует Райдера РИА Новости.

Ранее «Военная хроника» рассказала о линиях обороны ВСУ на Покровском направлении.

Также в Spectator писали, что потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для Украины.