В Брянской области отражают массированную атаку с применением БПЛА

Силами противовоздушной обороны Минобороны РФ ведется отражение массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
"Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.