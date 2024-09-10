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В Брянской области отражают массированную атаку с применением БПЛА

Силами противовоздушной обороны Минобороны РФ ведется отражение массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области отражают массированную атаку с применением БПЛА
© РИА Новости
"Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Военные новости
Александр Богомаз
Минобороны России