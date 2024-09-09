США будут следить за совместными учениями России и Китая

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Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут следить за совместными военными учениями России и Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. При этом Кирби добавил, что пока Белый дом не видит в будущих российско-китайских учениях повода для беспокойства.

«На данном этапе я не вижу причин для внесения корректировок в позиционирование наших военных сил или нашу стратегию сдерживания по причине данных учений. Это давно запланированный процесс, и мы будем наблюдать за ним и контролировать. Однако мы не испытываем каких-либо серьезных опасений на данный счет», — заявил он.

Ранее в Минобороны Китая сообщили, что Россия и КНР проведут совместные военные учения.