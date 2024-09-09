Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат, что плохо сказывается на качестве военной подготовки новобранцев, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Он рассказал, что в сети распространились ролики, как украинские вербовщики хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов автомобиля для отправки на «военную подготовку».

«Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт», — отметил Джонсон.

Эксперт считает, что солдат ВСУ невозможно восполнить новобранцами из-за многочисленных потерь и дезертирства.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 2020 военнослужащих.