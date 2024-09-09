В ВС РФ сообщили о захвате бронеавтомобиля MaxxPro в зоне СВО

Российские военные обнаружили и захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro в зоне проведения СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бойца с позывным Шахтер.

По его словам, MaxxPro был обнаружен во время разведки.

«Определили, что это американская бронемашина», — сказал он.

Шахтер отметил, что после данные о ее местонахождении были переданы артиллеристам, которые ударили в ту сторону, но так, чтобы не задеть машину, а противник «разбежался в разные стороны и к машине уже не возвращался».