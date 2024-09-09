Польские десантники вместо Блендовской пустыни приземлились в селе Хехло. Они получили травмы различной степени тяжести, пишет радиостанция RMF FM.

Блендовская пустыня располагается на границе Силезской и Визинской возвышенностей. Длина пустыни не более 10 км, ширина — не более 4 км. Средняя глубина песков составляет 40 м. Используется в качестве учебного полигона.

По данным радиостанции, 12 бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова десантировались с борта самолета на парашютах. Сильный ветер отнес солдат на северо-запад на село Хехло.

Военные упали на придомовые участки, на крыши домов, один приземлился даже на линию электропередач.

Инцидентом займется комиссия по расследованию авиационных происшествий.