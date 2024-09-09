В Латвии рассказали, откуда прилетел упавший на территорию страны дрон

Командующий армией Латвии Леонид Калниньш заявил, что упавший на территории страны дрон залетел из воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TVnet.

По словам Калниньша, целью дрона не была Латвия. При этом командующий также добавил, что в результате инцидента с дроном «не отмечено открытой эскалации».

«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <...> Была предоставлена ​​обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — заявил он.

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